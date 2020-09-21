'The Walking Dead'in nasıl sona ereceğine dair üç senaryo

21 Eylül 2020 Pazartesi, 16:32

Rick'in geri dönmesi iki ihtimal açısından olası görünüyor.

Dizi, çizgi romandan pek çok açıdan farklılıklar içerdiği için nasıl biteceği kesin olarak bilinmiyor. Ancak alternatifleri değerlendirmek mümkün ve Screen Rant'in haberine göre şu an için dizinin gidişatı açısından üç farklı yol görünüyor.

ÇİZGİ ROMANLARIN ÇİZDİĞİ ROTA TAKİP EDİLEBİLİR

AMC’de yayımlanan "The Walking Dead"in kendine çoktan özgün bir son yazdığı tahmin edilse de izleyicilerin Kirkman’ın orijinal finaline yakın bir yorumu görmesi pek de imkansız değil. Çizgi romanlarda Rick ve Maggie tüm topluluklar arasından yeni ve daha güçlü bir ortaklık kurarak iç savaşı önlemeyi başarır.

Trajik biçimde Rick sinsi bir saldırıda öldürülür ve bu başka bir şiddet patlamasını tehdit eder ancak Carl babasının yolundan giderek soğukkanlılıkla bunu önler. Carl gelecekte Sophia’yla (Carol’ın kızı) evlenir ve çocukları olur. Alexandria-Commonwealth güvenli alanı katlanarak büyür ve pek çok kişi yıllarca tek bir zombi görmez. Carl herkese tehlikenin hala var olduğunu hatırlatmak zorunda kalsa da bu olumlu ve umutlu bir son.

Rick’in sahneden çekilmesi ve Carl’ın çoktan ölmesi nedeniyle böyle bir son mümkün değil ancak Carl’ın yerini Judith alabilir gibi görünüyor. Gelecekte Judith’in kuracağı aile ve barışçıl bir toplum tasvir edilebilir. Judith’in kişiliği de Carl’ın çizgi romanda çizilen karakterine uyuyor.

CRM HERKESİ ÖLDÜREBİLİR

"The Walking Dead" genel olarak karanlık bir evren sunuyor. Canlı canlı yenme tehdidinin yanı sıra izleyiciler pek çok karakterin acımasızca öldürüldüğüne ve sürekli sönen umut ışıklarına tanık oldu. Dizinin 10 sezon boyunca takip ettiği ölüm kokusu şoke edici biçimde herkesin ölmesiyle ve kötülerin kazanmasıyla da sona erebilir.

Helikopter grubu olarak da bilinen CRM gelişmiş bir topluluk ancak iyi mi yoksa kötü mü oldukları henüz bilinmiyor. CRM bir yandan dünyayı daha iyi bir hale getirmeye çalışırken diğer yandan varlığıyla ilgili haberlerin yayılmasını önlemek için insanları kaçırıyor ve kendi üyelerini öldürüyor.

CRM’in birincil amacı erdemli görünse de yöntemleri fazlasıyla sorgulamaya açık ve bu bir çatışmaya yol açabilir. CRM’nin 11. sezonda harekete geçerek Daryl ve Carol dışındaki neredeyse tüm karakterleri yok etme kararı alması da olası görünüyor. Bu son çok can sıkıcı görünse de devam dizileri açısından mantıklı olabilir.

Alexandria sakinlerinin yok edilmesi, Daryl ve Carol’a odaklanacak dizinin gerekçesini açıklayabilir. Bu Rick’in hikayesine de açıklık getirebilir. Rick en son bir CRM helikopteriyle götürülürken görüldü. Rick CRM’le karşı karşıya kaldığı bir dizi tehdit ve macera nedeniyle dönmeme kararı vermiş olabilir.

MUTLU SON: RICK DÖNER VE TEDAVİ BULUNUR

Dizi pek çok talihsizliği ve gerilimi mutlu sonun etkisini artırmak için izleyicilerle buluşturmuş olabilir. Çizgi romanın sonu büyük oranda olumlu olsa da yine de tehlikenin varlığına dair bir dizi uyarı içeriyor.

Geleceğe dönük görüntülerin aksine dizinin sonu Rick Grimes ve Michonne’nin dönüşüyle taçlanabilir. Rick, CRM’yle birlikte zombi virüsüne çare bulmaya çalıştığını ancak eski arkadaşlarının yardımına ihtiyaç duyduğunu açıklayabilir.

Rick’in çare bulma çabası, yokluğunu ve CRM’nin önemini açıklayarak Daryl ve Carol’ın tek başlarına yola çıkmaları için gerekçe verecektir. Zombi virüsüne karşı muhtemel tedavinin ipucu Walking Dead: World Beyond’da verilmişti. Dolayısıyla böyle bir son da imkansız değil.

Kaynak: Independent Türkçe