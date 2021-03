The Weeknd, Blinding Lights ile tarihe geçti

09 Mart 2021 Salı, 17:02

The Weeknd sahne adını kullanan Kanadalı şarkıcı Abel Makkonen Tesfaye, dördüncü stüdyo albümü After Hours ile rekorları altüst etmeye devam ediyor. After Hours ile karantina günlerinde yüksek satışıyla Billboard 200 listesinin zirvesinde yer alan, Billboard tarihinde en uzun süre zirvede kalan ilk R&B albümü rekorunu kıran 30 yaşındaki şarkıcı aynı albümün ikinci single'ı Blinding Lights ile tarihe geçti.

43 HAFTA BOYUNCU İLK 5

Blinding Lights Billboard Hot 100"listesinde bir yıl boyunca aralıksız ilk 10'da kalan şarkı olma rekorunu kırdı. The Weeknd aynı şarkıyla 43 hafta boyunca ilk 5’te yer alarak bir başka rekorun da sahibi olmuştu.

ÖNCEKİ REKOR POST MALONE'UN

The Weeknd’den önce ilk 10’da yer alma rekoru Post Malone’un Circles şarkısına aitti. Circles, 39 hafta boyunca ilk 10’da kalmıştı.

(Kaynak: NTV)