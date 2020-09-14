THK Üniversitesi’nin eski rektörü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut hayatını kaybetti.
Geçen ay görevden uzaklaştırılan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sözcü'de yer alan habere göre; Prof. Akbulut’un bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) Covid-19 tedavisi görüyordu. TSK’dan albay rütbesiyle emekli olan Akbulut, uzun yıllar GATA’da diş hekimliği yapmıştı.
YÖK Genel Kurulu, geçen temmuz ayında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin çeşitli iddiaları nedeniyle başlatılan inceleme sonunda Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut'un görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.
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