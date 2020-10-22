Tıp Fakültesi arazisinde AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla dikkat çeken değişiklik

22 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde depreme karşı yenileme sürecinde olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bitişiğindeki arazi olumsuz görüşlere rağmen AKP’li ve MHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla sağlık tesisinden çıkarıldı. 900 metrekarelik arazi sosyal kültürel tesis alanına dönüştürüldü.

AKP’li Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan ve İBB Meclisi ekim ayı oturumlarına gelen teklifte kısmen “park”, kısmen “Üniversite Sağlık Tesisleri” ve kısmen de “Yol” alanında kalan arazinin 2 kat yapılanmalı ‘Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na alınması istendi. Teklifin ilçe belediyesi meclisinde oyçokluğuyla kabul edildiği anımsatıldı. İstanbul Üniversitesi ve Hazine’ye ait arazi şu an yol ve otopark olarak kullanılıyor.

‘TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYABİLİR’

Teklife Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü olumsuz görüş bildirdi. Değişikliğin ‘sağlık tesisi ve park alanı’nı azalttığına dikkat çekilen teklife alınması gereken tüm kurum görüşlerinin alınmadığı da not düşüldü. Yazıda özetle “Metro hattının istasyon alanı ile teklife konu alanın doğrudan etkileşim içinde olması nedeniyle Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı görüşleri alınmadan konunun değerlendirilmesi durumunda ileride telafisi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıkabileceği” vurgulandı. AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.