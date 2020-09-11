Tisserand Fenerbahce’de

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Tecrübeli futbolcu, birkaç gün içinde İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

LİSANSLAR ÇIKTI

TFF’nin belirlediği harcama limiti nedeniyle yeni transferlerinin lisansını çıkarmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’de bugün saat 20.00’de deplasmanda oynanacak Ç.Rize maçı öncesi sorun çözüldü. Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasını hayata geçiren Sarı-Lacivertli kulüp, yeni transferlerinden Caner Erkin, Sosa, Gökhan Gönül, Thiam, İsmail Yüksek, Barış Sungur’un yanı sıra Tolga Ciğerci’nin lisanlarını çıkardı. Hafif sakatlıkları bulunan Novak ve Mert Hakan ise Rize kafilesinde yer almadı.

MURİÇ’İ PSG İSTEMİŞ

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Lazio’ya transfer olan Vedat Muriç’in hafta sonu İtalya’ya gideceğini belirtip, “Lazio işi bittikten 1 gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii” dedi.

ZAJC, GENOA’YA KİRALANDI

Fenerbahçe’de Zajc, İtalyan kulübü Genoa’ya kiralandı. Zajc, 30 maç oynarsa 3.5 milyon Avro’luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Fenerbahçe, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’yı, 1+1 yıllığına TFF 1. Lig ekibi Boluspor’a kiraladı. Fenerbahçe, borsada son yılların en iyi performanslarından birini yaşıyor. Ağustos ayı sonundan beri hisselerde yaşanan yükselişten sonra, kulübün piyasa değeri 5 milyar TL’ye kadar ulaştı.

CISSE’YE YEŞİL IŞIK

Geçen sezon Alanyaspor’da golleriyle dikkat çeken Papiss Cisse, yakın zamanda Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki forvet için teknik direktör Erol Bulut’un yönetimden talepte bulunduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler, yapılacak değerlendirmenin ardından Senegalli oyuncuya teklif konusunda karar verecek. Ayrıca Sarı-Lacivertlilerin eski yıldızı Giuliano, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la sözleşmesini feshedip ayrıldı. Fenerbahçe’ye 11 milyon Avro bonservis kazandıran Brezilyalı oyuncu, yeniden Sarı-Lacivertlilerin gündeminde.