Tiyatro oyuncusu Behiye Yanık yaşamını yitirdi

03 Eylül 2020 Perşembe, 12:54

Behiye Yanık, köyde yaşayan kadınlardan oluşan tiyatro grubunda yer almış, ayrıca “Kraliçe Lear” filminde oynamıştı. Yönetmen Pelin Esmer, kadınların tiyatro hikayesini “Oyun” belgeselinde işlemişti.

Arslanköylü Kadınlar hakkında "Oyun" adlı belgeseli çeken Yönetmen Pelin Esmer Twitter hesabından Behiye Yanık'ın kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Behiye hayatta da tiyatroda da kötü rolleri kabul etmedi. Karanlığımıza sızan bir ışıktı.

“Kraliçe Lear” ve “Oyun” filmlerimizin değerli oyuncusu Behiye Yanık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.



