Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'a saldırı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 15:30

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) pazar günü gerçekleşen büyük Kartal mitinginin ardından parti üyesi olan tiyatro sanatçısı Orhan Aydın saldırıya uğradı.

Miting sonrası bir kafede otururken saldırıya uğrayan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TKP'nin resmi hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Miting günü Kartal’da üyemiz Orhan Aydın’a bir kafede yapılan kalleşçe saldırının hesabını soracağız. Yoldaşımızın sağlık durumu iyi ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Gericilere asla boyun eğmeyeceğiz!"

ORHAN AYDIN'DAN PAYLAŞIM

Sanatçı Orhan Aydın da, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin olmadığı yerde meydan; çetelere,mafya bozuntularına, eli kanlı faşist katillere kalır. Gazetecilere yapılan saldırılardan sonra dün bana Kartal'da yapılan alçaklık tam da budur. Susup teslim olacağımızı bu zorbalığa boyun eğeceğimizi düşünenler yanılıyorlar."