Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız koronavirüse yakalandı
Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Politik mizah videoları ile tanınan tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız koronavirüse yakalandı.
Sosyal medya hesabından yayımladığı video ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Yıldız, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Yıldız, paylaşımında şunları söyledi:
"Şu anda bildiğim tek bir şey var Covid pozitif gözüküyorum. Ulaştığım, bulaştığım herkes benimle temasa geçtiğinizi biliyorsanız lütfen testinizi yaptırın."
BEN DE POZİTİF ÇIKTIM! (BU BİR SKEÇ DEĞİLDİR) pic.twitter.com/BdJOT4CLOo— TURGAY YILDIZ (@turgayyildiz965) November 23, 2020
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