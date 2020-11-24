Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız koronavirüse yakalandı

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2020 Salı, 12:30
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Politik mizah videoları ile tanınan tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı video ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Yıldız, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Yıldız, paylaşımında şunları söyledi:

"Şu anda bildiğim tek bir şey var Covid pozitif gözüküyorum. Ulaştığım, bulaştığım herkes benimle temasa geçtiğinizi biliyorsanız lütfen testinizi yaptırın."


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