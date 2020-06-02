Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi: Tiyatroların normalleşmesi zor
Yeni açıklanan normalleşme planı özel tiyatroların dertlerini çözmekten uzak. Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi bu konuda bir bildiri yayınladı.
Ödenekli tiyatrolar dışında kalan tiyatrolar, yaz sezonu başlamak üzereyken ve tiyatrolara yapılacak somut bir destekten henüz söz edilmezken normalleşme planı çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle tiyatro salonlarının açılacağının ilan edilmesinin mümkün olmayacağının belirtildiği açıklamada şunlar belirtildi:
* Tiyatro salonlarında toplum sağlığı açısından salgın riskini bertaraf edecek ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiğine ilişkin bir genelge henüz yayınlanmadı.
* Salonların hijyen şartlarına uygunluğunu tesis etmek ve her gösterimden sonra salonun dezenfekte edilmesini sağlamak üzere bir hijyen destek paketi açıklanmadı.
* Tiyatro emekçilerinin Covid-19 testine tabii tutulması, test sonuçlarına göre çalışmaya başlamalarına yönelik bir sağlık güvence paketi sunulmadı.
* 2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiralarının devlet tarafından karşılanmasına veya bir destek verilmesine yönelik bir çalışma yapılmadı.
VERGİ MUAFİYETİ YAPILMADI
* KDV, Gelir Vergisi, Stopaj gibi vergilerden muaf tutulması, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılması gündeme gelmedi.
* Elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar 2021 Ocak ayına kadar dondurulmasına ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmadı.
* Kamusal tiyatrolarda çalışanların maaş ve SGK primlerinin 2021 Ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmesi, prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılması üzerine çalışılmadı.
İŞSİZ KALANLARA İHTİYAÇ YARDIMI YAPILMADI
* Pandemi sürecinde işsiz kalan tiyatro emekçilerinin asgari ihtiyaç yardımı (Avrupa ülkelerine benzer bir şekilde) talepleri karşılanmadı.
Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifinin bildirisi şu sözlerle bitiyor:
Bu talep ve beklentiler, tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşullarını sağlamaya yöneliktir ve vatandaşlık hakkıdır.
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı