Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi: Tiyatroların normalleşmesi zor

02 Haziran 2020 Salı, 13:52

Ödenekli tiyatrolar dışında kalan tiyatrolar, yaz sezonu başlamak üzereyken ve tiyatrolara yapılacak somut bir destekten henüz söz edilmezken normalleşme planı çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle tiyatro salonlarının açılacağının ilan edilmesinin mümkün olmayacağının belirtildiği açıklamada şunlar belirtildi:

* Tiyatro salonlarında toplum sağlığı açısından salgın riskini bertaraf edecek ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiğine ilişkin bir genelge henüz yayınlanmadı.

* Salonların hijyen şartlarına uygunluğunu tesis etmek ve her gösterimden sonra salonun dezenfekte edilmesini sağlamak üzere bir hijyen destek paketi açıklanmadı.



* Tiyatro emekçilerinin Covid-19 testine tabii tutulması, test sonuçlarına göre çalışmaya başlamalarına yönelik bir sağlık güvence paketi sunulmadı.



* 2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiralarının devlet tarafından karşılanmasına veya bir destek verilmesine yönelik bir çalışma yapılmadı.



VERGİ MUAFİYETİ YAPILMADI



* KDV, Gelir Vergisi, Stopaj gibi vergilerden muaf tutulması, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılması gündeme gelmedi.

* Elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar 2021 Ocak ayına kadar dondurulmasına ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmadı.



* Kamusal tiyatrolarda çalışanların maaş ve SGK primlerinin 2021 Ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmesi, prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılması üzerine çalışılmadı.



İŞSİZ KALANLARA İHTİYAÇ YARDIMI YAPILMADI



* Pandemi sürecinde işsiz kalan tiyatro emekçilerinin asgari ihtiyaç yardımı (Avrupa ülkelerine benzer bir şekilde) talepleri karşılanmadı.

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifinin bildirisi şu sözlerle bitiyor:



Bu talep ve beklentiler, tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşullarını sağlamaya yöneliktir ve vatandaşlık hakkıdır.