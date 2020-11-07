TKH: Deniz Gezmiş'i bu topraklardan silemezsiniz!

07 Kasım 2020 Cumartesi, 18:51

TKH İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada Ataşehir'de bulunan Deniz Gezmiş Parkı'nın adının Deprem Parkı olarak değiştirilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Ataşehir'de bulunan ve 2011 yılında açılan Deniz Gezmiş Parkı'nın adının Deprem Parkı olarak değiştirilmesi kabul edilemez. Ataşehir Kaymakamlığı'nın talimatıyla ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararıyla yapılan isim değişikliğinin bilinçli yapıldığı, ülkemiz topraklarında ilericiliğin, anti-emperyalist ve devrimci mücadelenin en önemli sembollerinden birine müdahale edildiği açıktır. Dokuz yıldır var olan bu parkın bugün isim değişikliğinin gündeme gelmesi ülkemizdeki gerici, işbirlikçi, karşı devrimci iktidardan ve sermaye devletinin yönelimlerinden bağımsız değildir.

"DENİZ GEZMİŞ'İN ADINA BİLE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

Deniz Gezmiş'in temsil ettiği değerler bugün tüm gerici ve işbirlikçi güçlere halen korku saldığı için onun adına bile tahammül edemiyorlar. Bu duruma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olması, İstanbul'da "kentsel dönüşüm" adı altında yürütülen rant ve yağma politikalarının en önemli hedeflerinden biri olan Ataşehir'deki Deniz Gezmiş Parkı'na dalga geçer gibi "Deprem Parkı" adı verilmesine ise ayrıca halkımızın dikkatini çekmek istiyoruz.

Deniz Gezmiş, anti emperyalizmdir, ilericiliktir, devrimciliktir.

Deniz Gezmiş, emekçi halkın sömürü düzeni altında ezilmesine karşı bir başkaldırı ve mücadeledir.

İşte tam da bu yüzden Deniz Gezmiş'in adını bu topraklardan silemezsiniz!"