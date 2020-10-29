TKP'nin 29 Ekim yürüyüşü polis tarafından engellenmek istendi
Türkiye Komünist Partisi'nin 29 Ekim dolayısıyla Bakırköy Carousel önünden yapacağı yürüyüş polis tarafından engellenmek istendi. Partililer, polis ablukası altında "Cumhuriyet bizim, yaşasın sosyalizm" diye slogan attı
TKP'nin 29 Ekim dolayısıyla Bakırköy Carousel önünden yapacağı, "Halk ve Cumhuriyet düşmanlarına karşı yürüyoruz" eylemi polis tarafından engellenmek istendi.
16.00 itibariyla yürüyüş için bir araya gelen TKP'lilerin önü polis tarafından kesildi, eylemin "kanunsuz" olduğu ileri sürüldü.
"Kahrolsun saltanat", "Yaşasın Cumhuriyet", "Eşitlik özgürlük sosyalizmde", "Cumhuriyet için yaşasın sosyalizm" sloganlarının atıldığı eylemde, basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkmayın, siyaset yapmayın yürümeyin… İktidar da böyle söylüyor, muhalefet de böyle söylüyor. Bugün sokakta komünistler cumhuriyete sahip çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Biz mücadeleyi büyüteceğiz, sosyalist bir cumhuriyeti kuracağız. Emekçilerin, işçilerin, öğrencilerin kadınların cumhuriyeti kurulacak, sosyalist cumhuriyet kurulacak. Bugün burada yürüyenler sosyalist cumhuriyeti kuracak olan emekçiler, kadınlar. Bugün yürüyüşe izin vermeyenler, biz sosyalist cumhuriyeti kurduğumuzda kaçacak delik arayacaklar, koşarak kaçacaklar bu ülkeden. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın sosyalizm."
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