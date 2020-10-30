TL, dünya gündeminde

30 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, “Piyasada işlemciler, Joe Biden’ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının Türkiye’ye karşı yaptırım olasılığını artırmasından korkuyor” diye yazdı. Gazete, Pictet Varlık Yönetimi şirketinden kıdemli ekonomist Nikolay Markov’un şu görüşüne yer verdi: “Türkiye benzersiz bir krizle karşı karşıya ve yetkililer gerekli yanıtı vermiş değil, çok zor bir durumdalar. Buna başkanlık seçimini de eklersek, risk ciddi şekilde artıyor.”

BBC, “Jeopolitik gerilimler TL’yi zayıflatıyor” diye yazarken; ABD merkezli finans ajansı Bloomberg ise TL’deki değer kaybı sürecinin üst üste 5 gün sürdüğünü ve bu yılki en kötü aylık performansın yaşandığını vurguladı.

İngiliz Financial Times gazetesi ise uzmanların TCMB’nin olağanüstü toplantıyla faiz artışına gitmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.