TOKYO 2020 | 15 yaşındaki Berkin'den tarihi başarı
Yüzmede erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinin en genci 15 yaşındaki İstanbul BBSK'lı Koral Berkin Kutlu, finale çıktı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinde Koral Berkin Kutlu, finale çıktı.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında branşının en genci olan 15 yaşındaki İstanbul BBSK'lı Koral Berkin, seçmelerde ikinci seride yarıştı.
15 yaşındaki milli sporcu kendi serisini 2.46.37'lik dereceyle 3. sırada bitirdi.
Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 5. olan Koral Berkin, adını finale yazdırdı.
Koral Berkin Kutlu'nun yer alacağı erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinin finali TSİ 13.52'de başlayacak.
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