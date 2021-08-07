TOKYO 2020 | Kadınlar maratonda Türk atletin şanssızlığı!
Milli atlet Meryem Erdoğan'ın sakatlığı nedeniyle ilk bölümde çekildiği kadınlar maratonunu Kenyalı sporcu Jepchirchir kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar maratonda milli sporcu Meryem Erdoğan, sakatlığı nedeniyle yarışı tamamlayamadı.
Sapporo Odori Park'ta gerçekleşen maratonda Meryem, ilk bölümde sakatlık yaşadı ve yarışa devam edemedi.
Meryem'in tamamlayamadığı maratonu Kenyalı atlet Peres Jepchirchir, 2 saat 27 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinci bitirdi ve altın madalyaya uzandı.
Gümüş madalyayı 2 saat 27 dakika 36 saniyeyle Kenya'dan Brigid Kosgei, bronz madalyayı ise 2 saat 27 dakika 46 saniyeyle ABD'li Molly Seidel elde etti.
Toplam 88 atletin yarıştığı maratonda finiş çizgisini 73 sporcu görebildi.
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!
- Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
- RTÜK Başkanı'ndan Halk TV açıklaması
- Mahmut Özer kimdir? İşte hakkındaki bilgiler
- Cübbeliden aşı kararı
- Nasuh Mahruki'den flaş orman yangını iddiası
- Afgan göçmenler arasında neden kadın ve çocuk yok?
- Ankara'da trafikte korkunç görüntüler
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Orman aynı akşam kül oldu