TOKYO 2020 | Olimpiyatların 15. gününde 7 Türk sporcu mücadele edecek
Tokyo'da devam eden olimpiyatların 15. gününde yarın 4 branşta 7 Türk sporcu madalya mücadelesi verecek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın boks, karate, atletizm ve güreşte 7 Türk sporcu sahne alacak.
Boksta kadınlarda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla TSİ 08.15'te altın madalya mücadelesine çıkacak. 69 kiloda ise Busenaz Sürmeneli, TSİ 09.15'te Çinli sporcu Hong Gu'yla finalde karşı karşıya gelecek.
Atletizmde Meryem Erdoğan TSİ 01.00'de maratonda, Yasemin Can ise TSİ 13.45'te 10 bin metre finalinde yer alacak.
Güreşte serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz TSİ 14.10'da bronz madalya maçına çıkacak.
Karatede ise kadınlar kumite +61 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ve erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş madalya mücadelesi verecek. Meltem'in grup maçları TSİ 08.20'de, Uğur'un ise TSİ 10.45'te başlayacak.
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