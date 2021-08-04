TOKYO 2020 | Milli atlet Eşref Apak, 9. oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi çekiç atmada temsil eden Eşref Apak oyunları 9.sırada tamamladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde çekiç atma müsabakaları tamamlandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Eşref Apak, çekiç atma finalinde 76.71 metrelik dereceye ulaştı.
Üst üste 5. olimpiyatına katılan milli sporcu, bu derecesiyle 12 atlet arasında 9. sırada yer aldı.
Rio 2016'da bronz madalya alan Polonyalı Wojciech Nowicki, 83.52 metrelik derecesiyle Tokyo'dan altın madalyayla ayrıldı.
Norveçli Eivind Henriksen'in 81.58'lik atışla gümüş madalya aldığı kategoride Polonyalı Pawel Fajdek 81.53 metrelik dereceyle bronz madalyaya uzandı.
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