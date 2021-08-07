TOKYO 2020 | Olimpiyat bitiyor, Covid bitmedi!
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 404'e çıktı.
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 404'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 22 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulan 22 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Covid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren 4 resmi yetkili, 13 sözleşmeli çalışan, iki medya mensubu yer aldı.
Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 404'e çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.
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