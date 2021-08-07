TOKYO 2020 | Olimpiyat bitiyor, Covid bitmedi!

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 404'e çıktı.

AA
07 Ağustos 2021 Cumartesi, 07:17
TOKYO 2020 | Olimpiyat bitiyor, Covid bitmedi!
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Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 404'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 22 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulan 22 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.

Covid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren 4 resmi yetkili, 13 sözleşmeli çalışan, iki medya mensubu yer aldı.

Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 404'e çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.



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