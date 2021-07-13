Tokyo Olimpiyatlarında sporcu ve yetkililerin ağırlanacağı "Sporcu Semti" açıldı
Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına katılacak sporcu ve resmi yetkililerin ağırlanacağı "Sporcu Semti" Tokyo sahilinde açıldı.
Tokyo'da sahil bölgesi Harumi'de 44 hektar arazi üzerine kurulan semtin yaklaşık 18 bin kişiyi misafir etmesi bekleniyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı üst düzey tedbirlerin alındığı yerleşkede sporculara günlük PCR testi uygulanacak.
Yatak odaları, 24 saat açık klinikler, PCR test merkezleri ve günde 45 bin servis açabilen yemek salonlarını kapsayan 21 binadan oluşan semt 11 Ağustos'a kadar hizmet verecek.
Sporcu ve yetkililer, yerleşke kapsamındaki müsabaka, idman ve dinlenme yerlerine gidebilecek.
Semt misafirlerinin yerleşke dışına çıkışına izin verilmeyecek.
Olimpiyat semti, Paralimpik Oyunları için ise 17 Ağustos ile 8 Eylül arasında açık kalacak.
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