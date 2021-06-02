Tonguç’un adı Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yaşayacak

02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:33

Açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek olan Efes Tarlası Yaşam Köyü içerisinde yer alan Tarım Müzesi’ne İsmail Hakkı Tonguç’un adının verilmesi üzerine konuşan Başkan Sengel; “ İsmail Hakkı Tonguç Köy Enstitüleri’nin mimarıdır. Köy Enstitülerinin kurulması kadar idare edilmesinde rolü büyüktür. Cumhuriyet tarihinde örnek bir eğitim sistemi olması yanında, bulunduğu köyün çocuklarına üretime, toprağa dayanan pratik anlamda bir eğitim veren Köy Enstitülerinden ilham alarak hayata geçirdiğimiz Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yer alan Tarım Müzemize Tonguç’un adının verilmesi bizim için çok önemli” dedi

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yer alan Tarım Müzesi bölgenin ve ülkenin tarım kültürünü anlatıyor. Bağışçılardan toplanan materyallerden oluşan müzede çocuk, genç ve yetişkinlere tarımın öneminin anlatılmasının yanı sıra uzmanlar tarafından seminerler de verilecek.

YAŞAM KÖYÜ TURİZME DE KATKI SUNACAK

Meclis Toplantısında Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün açılışının sadece Efes Selçuk için değil tüm bölge için de önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; “Efes Tarlası Yaşam Köyümüzü, Toprak Okulumuzu, Toprak Kütüphanemizi, Üretici Kadın Pazarımızı ve aynı zamanda İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzemizi, plantasyonlarımızı ve seralarımızı açıyoruz. Burası ekonomik anlamda birçok haneye dokunacak aynı zamanda çocuklarımızdan gençlerimize, çiftçilerimize kadar herkes için burada önemli adımların atılacak” dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün bir tarım projesi olmasının yanı sıra kentin tanıtımına da katkı sunduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; “Doğaya geri dönüş sebebiyle turizm ve tarım artık birlikte hareket ediyor. Agro turizm denilen bir kavram var. Sahip olduğumuz kültürel değerlerin yanında bir de Efes Selçuk’ta agro turizme hitap edecek bir yerin olması çok büyük önem arz ediyor. Aslında biz Efes Tarlası Yaşam Köyü ile Efes Selçuk’un da tanıtımına katkı sunuyoruz” dedi.

Başkan Sengel ayrıca Efes Selçuk’ta yaşayan tüm çiftçilerin toprak analizlerinin Artık Efes Selçuk Yaşam Köyü’nde ücretsiz yapılacağını belirterek; “ Toprak analizinin önemini tarım

ile uğraşan herkes bilir. Biz bu analizi Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yapacağız. Bunun yanı sıra üreticilerimize destek olmak adına hiçbir yeşil atığı boşa harcamıyoruz. Hepsinden kompost gübre üreterek bu gübrelerle de üreticimize destek oluyoruz” dedi.