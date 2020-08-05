Toparlanma kısa sürdü

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

Normalleşme adımlarıyla birlikte ihracatta yaşanan geçici parlama, ana pazarlardaki küçülme tehlikesiyle kısa sürdü. 2020 Haziran’da aylık bazda yüzde 35 yükselen ihracat, 2020 Temmuz’da aylık yüzde 11.5 artarak 15 milyar 12 milyon dolara çıkabildi.

Hazirandaki ihracat yıllık bazda yüzde 15.8 artarken, temmuz ihracatı ise yıllık bazda yüzde 5.8 düşüş yaşadı. Pandeminin etkisiyle mart, nisan ve mayısta üretimin durması ve siparişlerin ertelenmesi, haziran ayı ihracatında geçici bir toparlanma yaratmıştı.

Fakat ekonomistler, geciken bu talebin en fazla temmuza kadar sürmesini, sonraki aylarda yeniden düşüşe geçmesini bekliyordu.

EN ÇOK ALMANYA’YA

Ticaret Bakanlığı’nın dün açıkladığı temmuz ayı geçici dış ticareti istatistikleriyle birlikte, haziranda ihracatta yaşanan geçici parlamanın kısa sürdüğü ortaya konmuş oldu.

Verilere göre:

- İthalat yıllık bazda yüzde 7.7 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolara geriledi.

- Temmuzda en çok ihracat yapılan fasıl ise 1 milyar 880 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” oldu.

- En çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 467 milyon dolarla “mineral yakıtlar” olarak kayıtlara geçti.

- Yılın ilk yarısında yüzde 75.9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 77.2’ye çıktı.

- Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 458 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 963 milyon dolarla İngiltere ve 942 milyon dolarla ABD geldi.

- Temmuz ayında en fazla ithalat 1 milyar 911 milyon dolarla Çin’den yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 835 milyon dolarla Almanya takip etti.

- Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 16.78 azalarak 2.74 milyar dolar oldu.