Topçu ve Füze Okulu’nu kundaklama girişimi hakkında yeni gelişme
Son dakika... 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içerisinde yangın çıkarmaya çalışan Kemal Ünal Y. tutuklandı.
Ankara Polatlı'da 8'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y., Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulunda bahçedeki otları, tel örgülerin arkasından tutuşturarak yangın çıkarmaya çalışan 28 yaşındaki Kemal Ünal Y, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilmişti. Kışla içindeki 6 ağaca zarar veren zanlı, sorgulanmak üzere Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, Polatlı Devlet Hastanesindeki sağlık muayenesinin ardından Polatlı Adliyesine çıkarıldı.
KONUTU TERK ETMEMESİ KARARI
Zanlı, savcılık tarafından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Kemal Ünal Y. hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Yangın çıkaran Kemal Ünal Y., Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"HİÇ KİMSENİN EMRİ ALTINDA DEĞİLİM"
Şüphelinin, emniyette alınan ifadesinde, hiç kimsenin emri altında olmadan kendi isteğiyle yangın çıkardığını ve terör örgütleriyle bağlantısının olmadığını beyan ettiği öğrenildi.13 GÜN ÖNCE DE AYNI YERİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞBu arada zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınacağı ve hakkında "hırsızlık, yaralama ve devlet büyüklerine hakaret" gibi suçlardan soruşturmalar olduğu kaydedildi. Kemal Ünal Y'nin 13 gün önce de aynı yeri yakma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
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