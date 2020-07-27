Tophane'de korkutan yangın!

Beyoğlu'nda bir binada klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Mahsur kalanlar kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

(DHA)
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:28
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Beyoğlu'nda bir binada klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Mahsur kalanlar kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

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