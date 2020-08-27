Toprak: Çok başlılık olacak

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Toprak, özel polis gücünün hukuk devleti ve demokratik devlet anlayışıyla izah edilemeyeceğini ifade etti. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan ve tartışmalara neden olan özel polis gücüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toprak, en az 500 kişiden oluşmak üzere İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’ne bağlı olmayan ve doğrudan Ankara’ya bağlı olarak kurulan Takviye Hazır Kuvvet adlı özel polis gücünün görevinin, toplumsal olaylara müdahale, doğal afetlere gönderilerek güvenliği sağlamak olarak açıklandığını ifade etti.

Toprak, şunları dile getirdi: “Ancak açıklanan bu gerekçeler inandırıcı değil. Ülke sathında görev yapan polislerimiz, emniyet güçlerimiz, jandarma kolluk güçlerine ilave olarak çarşı ve mahalle bekçileri de yeniden organize edilerek teşkilatlandırıldı. Bekçilerin yetkilerini genişleten, polislerle hemen hemen aynı yetkilerle donatan yasa değişikliği Meclis’ten geçirildi. AB ülkelerinde her 100 bin kişiye 318 polis ve jandarma düşerken Türkiye’de her 100 bin kişiye 540 polis ve jandarma düşüyor. Bu ortalamaya bekçiler dahil değil. OECD ülkeleri arasında ise ilk sıradayız.”

‘MECLİS’TE TARTIŞILMALI’

Özel birimin neden doğrudan Ankara’ya bağlı olduğunu soran Toprak, “Bundaki amaç nedir. İktidar kendi atadığı İstanbul Valisi’ne, Emniyet Müdürü’ne güvenmiyor mu? İl İdaresi Yasası, Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasası bir kenara atılarak, niçin tek imzalı bir kararla hepimizi ilgilendiren özel teşkilat alelacele kurulmak istenmektedir” diye konuştu.

Özel polis birimine ilişkin yapılanmanın çok başlılığa neden olacağını belirten Toprak, “İstanbul Takviye Hazır Kuvvetler gücü İstanbul Valisi’ni ya da Emniyet Müdürü’nü değil, Ankara’yı muhatap alacak. Toplum güvenliğine yönelik düzenlemeler, şeffaf bir süreçle, kafalarda oluşan endişe ve kaygıları giderecek şekilde TBMM çatısı altında tartışılarak yapılmalıdır” dedi.