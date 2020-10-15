Topu çizgiden çıkardı, "Öz eleştiri" dedi!
Uluslar Ligi’nde oynanan Sırbistan maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan A Milli Takımımızda, Merih Demiral karşılaşma sonrasında konuştu.
Uluslar Ligi’nde oynanan Sırbistan maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan A Milli Takımımızda, Merih Demiral karşılaşma sonrasında konuştu.
Çizgiden bir top çıkararak Sırbistan’ın golüne engel olan Merih’in açıklamaları şöyle;
“Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarı iyi oynadık. İlk yarı gerekli özveriyi gösteremedik. Sadece bu maçta değil geçtiğimiz maçlarda da bunu yapamadık. İlk yarılar için özeleştiri yapmamız lazım. Ancak ikinci yarıdaki mücadele ve özveriden memnunum. Bunu tüm maça yayarsak daha iyi sonuçlar alabiliriz.
Maça ilk 5-10 dakika iyi başladık. Ancak yorgunduk. Daha sonra durduk. Ancak 23. yarıdaki oyunumuzu ilk yarıya da yayarsak daha iyi olacağız.
Zor bir tandem oldu. Okay abi ve Mahmut ağabey çok yardım etti. Bu maçta yalnız kaldım. İnşallah önümüzdeki aydaki kampta çok daha iyi olacağız.”
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