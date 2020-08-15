Torul Belediye Başkanı Özdemir’in Covid-19 testi pozitif çıktı
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirten
Özdemir, “Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli
kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden
paylaşmak, anlatmak istedim” dedi.
Covid-19 sürecinin bitmediğini
belirterek vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını, maskesiz olmamalarını,
kendilerini, çocuklarını ve sevdiklerini etkilememelerini isteyen Özdemir,
şunları kaydetti:
"Ölümcül sonuçlar
doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica
ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm
vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt
sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah'a emanet
olun. Dualarınızı eksik etmeyin”
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