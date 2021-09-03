TÖSSFED Başkanı Birol Aydın: "2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalyaları kazanacağız"
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, "2024 Paris Paralimpik Oyunları'na daha fazla branşta, daha fazla özel sporcu ile katılacağız ve madalyaları kazanacağız." dedi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, "2024 Paris Paralimpik Oyunları'na daha fazla branşta, daha fazla özel sporcu ile katılacağız ve madalyaları kazanacağız." dedi.
TÖSSFED'den yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atletizm kadınlar uzun atlama T20 kategorisinde Esra Bayrak 4'üncü, Fatma Damla Altın 7'nci sırayı elde etti. Esra Bayrak, böylece Türkiye'ye oyunlarda para atletizm branşında en iyi dereceyi kazandırmış oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Birol Aydın, "Tarih yazan özel sporcularımız ile gurur duyuyorum. Bugün Tokyo'da hayatımın en heyecanlı gününü yaşadım. Son dakikaya kadar Esra Bayrak madalya kovaladı. İlk kez paralimpik oyunlarına katılan bu altın kızlarımız ile ne kadar gurur duysak azdır. Tokyo'ya bir ilki başararak üç özel sporcu ile katıldık. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na daha fazla branşta, daha fazla özel sporcu ile katılacağız ve madalyaları kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Aydın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yolunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TMPK, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Toto, özel sporcuların antrenörleri ve aileleri ile emeği geçen herkese teşekkür etti.
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