Toygar Işıklı'dan 'en çok beğenilen bestesi' hakkında itiraf
Müzisyen Toygar ışıklı 'en çok dinlenen bestesi' "eyşan" ile ilgili dikkat çeken bir anısını paylaştı. Işık, "Besteyi beğenmeyip çöp kutusuna attım, eşim ikna etti" dedi.
Müzisyen Toygar Işıklı, sosyal medya hesabından kendisine ait olan ve bir dönemin en beğenilen dizisi Ezel'in jenerik müziği "Eyşan" ile ilgili dikkat çeken bir anısını paylaştı.
Yaptığı paylaşımda, 12 sene önce ortaya çıkardığı bu besteyi beğenmeyip bilgisayarının çöp kutusuna attığını söyleyen Işıklı, eşinin sayesinde ikna olduğunu anlattı.
"EN ÇOK DİNLENEN BESTEM OLDU"
Toygar Işıklı anısını paylaştığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Bir anı:
12 sene evvel bunu kimse beğenmez demiş ve bu bestemi bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım. Eşim “Lütfen bunu stüdyo’da kaydet,öyle karar ver,bu çok güzel“diyerek beni ikna etmişti. Ben de öyle yaptım. Ve “Eyşan”12 yıldır en çok dinlenen bestem oldu."
Bir anı:— Toygar Işıklı (@toygarisikli) February 19, 2021
12 sene evvel bunu kimse beğenmez demiş ve bu bestemi bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım. Eşim “Lütfen bunu stüdyo’da kaydet,öyle karar ver,bu çok güzel“diyerek beni ikna etmişti. Ben de öyle yaptım. Ve “Eyşan”12 yıldır en çok dinlenen bestem oldu. ??#eyşan #ezel pic.twitter.com/fFLDRjdsyP
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