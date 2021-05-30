Trabzon basınından flaş iddia: Uğurcan Onyekuru takası!
Trabzon yerel basını, Monaco'nun Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için Henry Onyekuru'yu takasta kullanacağını yazdı.
Trabzon'un yerel gazetesi 61saat Fransız devi Monaco'nun Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istediğini iddia etti.
İddiaya göre Monaco, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12 milyon Avro ve Henry Onyekuru'yu teklif etti.
Geçtiğimiz günlerde Uğurcan'ın transferi hakkında konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Bana göre Avrupa’nın en iyi üç kalecisinden biri. Pırlanta değerinde bir oyuncu. Allah nazardan korusun. Bu Trabzonspor’un gururu, başarısıdır. Bugün Yusuf Lille’de, Abdülkadir Ömür’ün bugün golle dönmesi beni çok sevindirdi. Bugün Avrupa’nın gündeminde olan Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır var. İnşallah Avrupa’nın en iyi kulüplerinden birine gider ve inşallah aradan 6 ay, 1 sene geçtikten sonra Avrupa’nın en iyi kalecisi olarak değerlendirilir. Bugün baktığınızda Türkiye’nin bir numaralı kalecisi değil, bir numaralı futbolcusu konumunda. Onlarca müşterisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir. Bizim yönetimin vereceği karar Avrupa şampiyonası öncesi mi sonrası mı diye olur." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray ile Monaco arasındaki anlaşmada yer alan satın alma opsiyonuna göre Galatasaray 4 milyon 350 bin Avroya Onyekuru'yu kadrosuna katabilir.
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