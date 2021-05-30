Montpellier'den Belhanda için transfer açıklaması! 'Yüzde 90 anlaştık'

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Galatasaray'ın eski futbolcusu Younnes Belhanda ile %90 anlaştıklarını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2021 Pazar, 10:02
Montpellier'den Belhanda için transfer açıklaması! 'Yüzde 90 anlaştık'
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Galatasaray'dan gönderilen Belhanda eski takımı Montpellier'e dönmeye çok yakın. 

Actu'ya konuşan Montpellier Başkanı Laurant Nicollin, Faslı yıldız hakkında şöyle dedi:

Belhanda'ya bizim teklifimizden daha iyi teklifler geldi ama o, buraya gelmek istiyor. Aramızda sözlü bir anlaşma var. Her konuda %90 anlaşmaya vardık ancak hala resmi imzalar atılmadı. Futbolda resmi imzalar olmadan hiçbir şey kesin değildir" dedi.

Belhanda'nın Fransız kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.


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