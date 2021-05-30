Montpellier'den Belhanda için transfer açıklaması! 'Yüzde 90 anlaştık'

30 Mayıs 2021 Pazar, 10:02

Galatasaray'dan gönderilen Belhanda eski takımı Montpellier'e dönmeye çok yakın.

Actu'ya konuşan Montpellier Başkanı Laurant Nicollin, Faslı yıldız hakkında şöyle dedi:

Belhanda'ya bizim teklifimizden daha iyi teklifler geldi ama o, buraya gelmek istiyor. Aramızda sözlü bir anlaşma var. Her konuda %90 anlaşmaya vardık ancak hala resmi imzalar atılmadı. Futbolda resmi imzalar olmadan hiçbir şey kesin değildir" dedi.

Belhanda'nın Fransız kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.