Montpellier'den Belhanda için transfer açıklaması! 'Yüzde 90 anlaştık'
Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Galatasaray'ın eski futbolcusu Younnes Belhanda ile %90 anlaştıklarını ifade etti.
Galatasaray'dan gönderilen Belhanda eski takımı Montpellier'e dönmeye çok yakın.
Actu'ya konuşan Montpellier Başkanı Laurant Nicollin, Faslı yıldız hakkında şöyle dedi:
Belhanda'ya bizim teklifimizden daha iyi teklifler geldi ama o, buraya gelmek istiyor. Aramızda sözlü bir anlaşma var. Her konuda %90 anlaşmaya vardık ancak hala resmi imzalar atılmadı. Futbolda resmi imzalar olmadan hiçbir şey kesin değildir" dedi.
Belhanda'nın Fransız kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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