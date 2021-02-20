Trabzonspor 2021 yılının yıldızı oldu

20 Şubat 2021 Cumartesi, 09:54

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor, 2021 yılındaki yükselişi sürüyor.

Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık'ta Galatasaray'a sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 56 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, 2021 yılında Medipol Başakşehir'i de 2-1 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

AVCI İLE GELEN BAŞARI

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla kötü günleri geride bırakarak zirve yarışında kendine yer buldu.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 42 puan elde etti.

İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 26. haftasında 48 puanla zirve yarışı içerisinde yer aldı.

YÜKSEK PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koyarken her geçen hafta puan ortalamasını yükseltti.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 17 maçta topladığı 42 puanla maç başına 2,47 ortalaması yakalamayı başardı.

OYNADIĞI MAÇLAR

Trabzonspor, Avcı döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Ankaragücü (0-1), Çaykur Rizespor (2-1), Atakaş Hatayspor (0-1), Fatih Karagümrük (1-2), Göztepe (2-0), İttifak Holding Konyaspor (3-1), Gençlerbirliği (1-2), Beşiktaş (1-2), Yukatel Denizlipor (1-0), Yeni Malatyaspor (0-2) ve Gaziantep'i (1-0) ve Medipol Başakşehir'i (1-0) mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1, Hes Kablo Kayserispor ile dış sahada 0-0, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında sahasında 2-0'lık sonuçla aldı.



