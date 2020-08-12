Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan 'limit' açıklaması geldi

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 19:58

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantsının ardından önemli açıklamalar yaptı.

Ağaoğlu transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Transfer döneminde çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Yazılana göre bizim Novak'a verdiğimiz para 700 bin Euro'ymuş, 900 bin vermişiz kabul etmemiş. Doğrusunu söyleyelim o zaman. 850 bin Euro veriyorduk, 1.25 milyon Euro teklif ettik, kabul etmedi.

Herkesin ne kadar limiti belli olduğu belli oluyor. Bizim tavrımız aynı. Limitler sınırında kalıyoruz biz. Biz zaten kendi limitimizi, kendi sınırlarımızı kulüp olarak belirledik. Gelirimiz belli, giderimizin de aynı doğrultuda olması lazım.

Federasyonun yürürlüğe koyduğu lisans talimatına sadık kalarak yolumuza devam ediyoruz. Kadromuzun maliyeti belli. Bizim bunun üzerine çıkmamız mümkün değil. Şu anda piyasada ismi geçen çok oyuncu var. Bazılarının maliyeti kulübümüzün bütçesinin 3'te 1'i. "