Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yüksek gerilim

28 Şubat 2021 Pazar, 17:58

Süper Lig'in önemli maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

İki takım için de önemli bir 90 dakika.

9. dakikada Nwakaeme vurmak istedi, savunma çıkardı. 15. dakikada Pelkas dışarı vurdu.

22. dakikada Nwakaeme, 1 dakika sonra Ekuban fırsatları değerlendiremedi.

28. dakikada önce Mert Hakan sonra Szalai'nin şutları Uğurcan'da kaldı.

30. dakikada Thiam vurdu Uğurcan gole izin vermedi.

İki takım oyuncuları zaman zaman birbirleriyle tartıştılar.

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Atilla, Sosa, Mert Hakan, Samuel, Mesut, Pelkas, Thiam.