Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yüksek gerilim
Süper Lig'in önemli maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Süper Lig'in önemli maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
İki takım için de önemli bir 90 dakika.
9. dakikada Nwakaeme vurmak istedi, savunma çıkardı. 15. dakikada Pelkas dışarı vurdu.
22. dakikada Nwakaeme, 1 dakika sonra Ekuban fırsatları değerlendiremedi.
28. dakikada önce Mert Hakan sonra Szalai'nin şutları Uğurcan'da kaldı.
30. dakikada Thiam vurdu Uğurcan gole izin vermedi.
İki takım oyuncuları zaman zaman birbirleriyle tartıştılar.
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Atilla, Sosa, Mert Hakan, Samuel, Mesut, Pelkas, Thiam.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- Günde 5 saat yürüyerek 300 TL kazanıyorlar
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
- Sivilcenin yeri hangi hastalığa işaret ediyor?
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- Günde 5 saat yürüyerek 300 TL kazanıyorlar
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
- Sivilcenin yeri hangi hastalığa işaret ediyor?
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti