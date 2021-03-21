Trabzonspor, yıldız oyuncusunun 2 gol attığı maçta A.Gücü’nü yendi

21 Mart 2021 Pazar, 05:24

Bordo-Mavililer, 8. dakikada Ekuban’ın golüyle 1-0 öne geçti. Başkent ekibi, 26’da penaltıdan İbrahim’le beraberliği yakaladı: 1-1. Trabzonspor, 28’de Ekuban’la 2-1 üstünlük kurdu, 30’da da Djaniny’le skoru 3-1’e taşıdı. Edgar, 90+4’te farkı 3’e çıkardı: 4-1. Bordo-Mavililerde sarı kart gören Djaniny cezalı duruma düştü. Karadeniz ekibinde geçen hafta sağ uyluk arka adalesinden sakatlanan Berat, ağrıları sürdüğü için kadroya alınmadı. Nwakaeme, dün Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktı.

‘AYARLARI DÖRT KULÜP BOZDU’



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın önemine değinip, “Mali anlamda Türk futbolunu finansal çıkmazın içine sürükleyen 4 kulüp vardı. 14 milyar borcun, 9 milyarı, 4 kulübe aitse, demek ki Türk futbolunun finansal anlamda bütün ayarlarını bu 4 kulüp bozdu” diye konuştu.

‘FIRSATI DEĞERLENDİRDİK’ - Bordo-Mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, “Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bugün de bize verdiği fırsatı değerlendirdik. G.Saray’ın mağlup olması, yarınki (bugün) Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin olması. İlk 4 arasında nereleri zorlayabiliriz, bunu düşünüyoruz” dedi.