Trabzonspor'da o futbolcu Fenerbahçe maçı kadrosunda

Trabzonspor'da yarınki Fenerbahçe maçı öncesi kadro şekillendi.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2020 Pazartesi, 19:06
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Trabzonspor'da yarınki Fenerbahçe maçı öncesi kadro şekillendi.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen takım kaptanı Sosa, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edildi. Sosa takımla birlikte İstanrbul'a hareket etti.

Sosa'nın en kötü olasılıkla yedek soyunması bekleniyor.


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