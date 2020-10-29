Trabzonspor'un Newton kararı!

29 Ekim 2020 Perşembe, 19:27

2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig´de geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan Trabzonspor, yarın 7´nci hafta mücadelesinde Kasımpaşa´yı konuk edecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi arzuluyor. Medical Park Stadı´nda saat 20.00´de başlayacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Trabzonspor´da tedavi gören Ekuban ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Abdulkadir Parmak ise takıma geri dönüyor. Teknik direktör Eddie Newton´un, son oynanan Fenerbahçe maçına göre kadroda tek değişikliğe giderek Kamil Ahmet´in yerine Diabate´ye görev vermesi bekleniyor.

NEWTON İLE DEVAM KARARI

Bu arada, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor´da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton´ın takımın başında kalmasını istedi.