Trabzonspor'un Newton kararı!
Trabzonspor, yarın 7´nci hafta mücadelesinde Kasımpaşa´yı konuk edecek.
2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig´de geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan Trabzonspor, yarın 7´nci hafta mücadelesinde Kasımpaşa´yı konuk edecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi arzuluyor. Medical Park Stadı´nda saat 20.00´de başlayacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
Trabzonspor´da tedavi gören Ekuban ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Abdulkadir Parmak ise takıma geri dönüyor. Teknik direktör Eddie Newton´un, son oynanan Fenerbahçe maçına göre kadroda tek değişikliğe giderek Kamil Ahmet´in yerine Diabate´ye görev vermesi bekleniyor.
NEWTON İLE DEVAM KARARI
Bu arada, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor´da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton´ın takımın başında kalmasını istedi.
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