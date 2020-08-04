Transferde kritik gün! Harcama limitleri bugün açıklanıyor

04 Ağustos 2020 Salı, 08:43

TFF Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonunda harcama limitlerini bugün açıklayacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz hafta tarihi kararların alındığı toplantıdan sonra harcama limitlerinin transfer tescil döneminin resmen başlayacağı 4 Ağustos'ta açıklanacağını duyurmuştu.

Geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda TFF harcama limitindeki kabul edilebilir sapmayı yüzde 30 olarak belirlemişti. Yeni sezonda bu oranın yüzde 15'e çekileceği iddia ediliyor. Yani kulüpler, açıklanan miktarın yalnızca yüzde 15'ini aşabilecek.

Limitlerin belirlenmesinde önemli role sahip olan faizlerin hesaplanması yeni rakamlar üzerinden yapılacak. Bu durumda kulüpler daha iyi limit alabilecek.

HARCAMA LİMİTİ AŞILDIĞINDA VERİLEN CEZALAR

Kulüplerin belirlenen harcama limitini aştığı durumda alacağı cezalar şöyle:

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: Transfer yasağı ve 1 puan silme cezası. Aynı zamanda kadro sınırlmaası ve para cezası yaptırımlarından bir veya birkaçı

Yüzde 21-25 aşılırsa: Transfer yasağına ek olarak 2 puan silme cezası. Yine kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından bir veya birkaçı

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: Transfer yasağıyla beraber 3 puan silme cezası. Kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından bir veya birkaçının uygulanması.