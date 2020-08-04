Transferde kritik gün! Harcama limitleri bugün açıklanıyor
Türkiye'de yaz transfer dönemi bugün itibariyle başladı. Kulüplerin anlaşmaya vardığı isimler bugün itibariyle resmi olarak açıklanabilecek. Kulüplerin gözü kulağı Türkiye Futbol Federasyonu'nda... TFF, 2020-2021 sezonuna ait harcama limitlerini bugün açıklayacak.
TFF Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonunda harcama limitlerini bugün açıklayacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz hafta tarihi kararların alındığı toplantıdan sonra harcama limitlerinin transfer tescil döneminin resmen başlayacağı 4 Ağustos'ta açıklanacağını duyurmuştu.
Geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda TFF harcama limitindeki kabul edilebilir sapmayı yüzde 30 olarak belirlemişti. Yeni sezonda bu oranın yüzde 15'e çekileceği iddia ediliyor. Yani kulüpler, açıklanan miktarın yalnızca yüzde 15'ini aşabilecek.
Limitlerin belirlenmesinde önemli role sahip olan faizlerin hesaplanması yeni rakamlar üzerinden yapılacak. Bu durumda kulüpler daha iyi limit alabilecek.
HARCAMA LİMİTİ AŞILDIĞINDA VERİLEN CEZALAR
Kulüplerin belirlenen harcama limitini aştığı durumda alacağı cezalar şöyle:
Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar
Yüzde 6-10 aşılırsa: Transfer yasağı
Yüzde 16-20 aşılırsa: Transfer yasağı ve 1 puan silme cezası. Aynı zamanda kadro sınırlmaası ve para cezası yaptırımlarından bir veya birkaçı
Yüzde 21-25 aşılırsa: Transfer yasağına ek olarak 2 puan silme cezası. Yine kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından bir veya birkaçı
Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: Transfer yasağıyla beraber 3 puan silme cezası. Kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından bir veya birkaçının uygulanması.
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