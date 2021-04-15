Tren hattının tünelinde çatlak, seferler durdu!

15 Nisan 2021 Perşembe, 10:24

Kolin İnşaat’ın halen yapımını sürdürdüğü hızlı tren hattında çatlak oluştu. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi projesinin inşaatı sürerken, İstanbul Halkalı'dan Edirne'ye konvansiyonel trenin kullandığı tünelin tavanında çatlak oluştu.

TCDD’NİN HABERİ YOK



Edirne yönünde Tayakadın yanındaki çatlak nedeniyle Kapıkule- Halkalı arasında çalışmakta olan tüm uluslararası seferlerin durdurulduğu öğrenildi. Yapılan çalışmadan TCDD’nin de haberinin olmadığı bildirildi.

TCDD’nin olaya ilişkin tuttuğu tutanakta şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

“10 Nisan 2021 tarihinde Edirne- Tayakadın arasında hızlı tren çalışmaları esnasında km 38+111 ile 39+468 arasındaki 339 metre uzunluğundaki 2 No’lu tünel üzerinde yapılan hafriyat alma çalışmalar sırasında tünel boydan boya 150 metrelik kısmı uzunlamasına olarak 3 ile 5 cm arasında çatlamıştır. 14041 tren tutulmuş ve tüneldeki sorun nedeniyle geri Edirne’ye gönderilmiştir ve yol kapatılmış.”



