Tren hattının tünelinde çatlak, seferler durdu!
İstanbul Halkalı'dan Edirne'ye giden konvansiyonel tren hattının tünelinde çatlak oluştu. Çatlak nedeniyle seferlerin durduğu öğrenildi.
Kolin İnşaat’ın halen yapımını sürdürdüğü hızlı tren hattında çatlak oluştu. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi projesinin inşaatı sürerken, İstanbul Halkalı'dan Edirne'ye konvansiyonel trenin kullandığı tünelin tavanında çatlak oluştu.
TCDD’NİN HABERİ YOK
Edirne yönünde Tayakadın yanındaki çatlak nedeniyle Kapıkule- Halkalı arasında çalışmakta olan tüm uluslararası seferlerin durdurulduğu öğrenildi. Yapılan çalışmadan TCDD’nin de haberinin olmadığı bildirildi.
TCDD’nin olaya ilişkin tuttuğu tutanakta şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:
“10 Nisan 2021 tarihinde Edirne- Tayakadın arasında hızlı tren çalışmaları esnasında km 38+111 ile 39+468 arasındaki 339 metre uzunluğundaki 2 No’lu tünel üzerinde yapılan hafriyat alma çalışmalar sırasında tünel boydan boya 150 metrelik kısmı uzunlamasına olarak 3 ile 5 cm arasında çatlamıştır. 14041 tren tutulmuş ve tüneldeki sorun nedeniyle geri Edirne’ye gönderilmiştir ve yol kapatılmış.”
Video Haberler
- Yüzü bu hale geldi... Dikkat! Bunu sakın yapmayın
- Plastik cerrahi uzmandan Tik Tok'ta tepki çeken paylaşım
- Kürsüye hortumla çıktı, Erdoğan'ı hortumcu ilan etti
- Gazeteciler tarafından sürü halinde görüntülendi
- 5 yaşındaki küçük çocuğun korkunç ölümü
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
- Basın toplantısı sırasında bir anda yere yığıldı
- CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı!
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- İstanbul'da patates ve soğanlara karşılama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan bir yurttaşın evinde iftara katıldı