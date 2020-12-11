Trump, Türkiye’ye yönelik yaptırım paketini imzaladı iddiası

11 Aralık 2020 Cuma, 09:53

ABD, NATO müttefiki Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulamayı planlıyor. Bloomberg iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Mike Pompeo’nun önerisiyle Donald Trump'ın, Türkiye’ye yaptırımı içeren tedbir paketini imzaladığını öne sürdü.

Haberde, S-400 yaptırımlarının CAATSA olarak bilinen ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası kapsamında uygulanacağı belirtildi. Bloomberg’in haberinde Ankara’nın, ülkeyi çevreleyen askeri çatışmalar nedeniyle hava savunma sisteminin acil bir ihtiyaç olduğunu savunduğu hatırlatıldı.

Reuters ise 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, yaptırımların “her an açıklanabileceğini” belirtti.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR VAR

Ankara ile Washington arasındaki ilişkiye dikkat çeken Bloomberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının yanında birçok sorun olduğunu belirtti. 2 ülke arasında Suriye konusunda ciddi anlaşmazlıkların olduğu vurgulanarak, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Yunanistan konularında ABD ile çatışma yaşandığını aktardı.