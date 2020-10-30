Trump'ın avukatından Twitter CEO'suna: Hapse atın
ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki iddiaların Twitter üzerinden yayılmaması için erişim engeli koyan Twitter CEO'su Jack Dorsey için "Hapse atın" ifadelerini kullandı.
ABD'de 3 Kasım başkanlık seçiminin Demokrat Partili adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki iddiaların yayılmasına engel koyan Twitter CEO'su Jack Dorsey'e, Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani "Hapse atın" tepkisini gösterdi.
Perşembe günü 'America This Week' programına çıkan eski New York Belediye Başkanı ve Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı olan Giuliani, 'Hunter Biden'ın sayısız suç işlediğinin bir gerçek olduğunu, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in bunu örtbas edici tutumuyla suç ortaklığı yaptığını' öne sürdü.
The New York Post gazetesinin Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki ilişkilerine dair teyit edilmemiş haberinin sitesinde yayılmasına kısıtlama getiren Twitter, seçimle ilgili yeni paylaşım kuralları kapsamında, ilkin habere erişimi engellemiş, ardından haberi 'güvenilmez' olarak işaretlemişti. Bunu e-postaların yasadışı ele geçirilmesi ve doğruluğunun teyit edilememesiyle gerekçelendirmişti.
'VATAN HAİNİ İMASI'
Sputnik'in aktardığına göre, programda Dorsey'i 'tehlike' diye niteleyip "Hapse atın" ifadelerini kullanan Giuliani, konuştukça daha da hiddetlendiği yüzüne yansır şekilde Twitter CEO'su hakkında 'vatan haini' imasında bulundu, hatta 'Çinliler için çalıştığını' iddia etti: "Dorsey suç işlemiş olsun ya da olmasın bir Amerikalı değil. O başka bir şey, belki de Çinliler için çalışıyordur."
HUNTER BIDEN İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE
New York Post'un haberinde, Joe Biden'ın ABD'de başkan yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti. Giuliani, 'America This Week' programında Hunter Biden'ın laptopunda 'çocukları tehlikeye atma kanıtlarının bulunduğuna' dair suçlamalarını da yeniden gündeme getirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
- Depremin ardından yıkılan binada can pazarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi