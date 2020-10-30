Trump'ın avukatından Twitter CEO'suna: Hapse atın

30 Ekim 2020 Cuma, 15:55

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçiminin Demokrat Partili adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki iddiaların yayılmasına engel koyan Twitter CEO'su Jack Dorsey'e, Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani "Hapse atın" tepkisini gösterdi.

Perşembe günü 'America This Week' programına çıkan eski New York Belediye Başkanı ve Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı olan Giuliani, 'Hunter Biden'ın sayısız suç işlediğinin bir gerçek olduğunu, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in bunu örtbas edici tutumuyla suç ortaklığı yaptığını' öne sürdü.

The New York Post gazetesinin Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki ilişkilerine dair teyit edilmemiş haberinin sitesinde yayılmasına kısıtlama getiren Twitter, seçimle ilgili yeni paylaşım kuralları kapsamında, ilkin habere erişimi engellemiş, ardından haberi 'güvenilmez' olarak işaretlemişti. Bunu e-postaların yasadışı ele geçirilmesi ve doğruluğunun teyit edilememesiyle gerekçelendirmişti.

'VATAN HAİNİ İMASI'

Sputnik'in aktardığına göre, programda Dorsey'i 'tehlike' diye niteleyip "Hapse atın" ifadelerini kullanan Giuliani, konuştukça daha da hiddetlendiği yüzüne yansır şekilde Twitter CEO'su hakkında 'vatan haini' imasında bulundu, hatta 'Çinliler için çalıştığını' iddia etti: "Dorsey suç işlemiş olsun ya da olmasın bir Amerikalı değil. O başka bir şey, belki de Çinliler için çalışıyordur."

HUNTER BIDEN İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

New York Post'un haberinde, Joe Biden'ın ABD'de başkan yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti. Giuliani, 'America This Week' programında Hunter Biden'ın laptopunda 'çocukları tehlikeye atma kanıtlarının bulunduğuna' dair suçlamalarını da yeniden gündeme getirdi.