Trump’ın kampanya sayfası hacklendi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın kampanya çalışmalarını yürüttüğü site, internet korsanları tarafından ele geçirildi. New York Times tahribatın 30 dakikadan az sürdüğünü yazdı. Sitede, "Dünya, başkan tarafından her gün yayılan sahte haberlere doydu" ifadesine yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2020 Çarşamba, 09:46
Trump’ın kampanya sayfası hacklendi
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ABD 3 Kasım seçimleri yaklaşırken seçmenlerin oy kullanma işlemi sürüyor. Seçim çalışmalarına devam eden Trump’ın kampanyalarını yürüttüğü internet sitesi bilgisayar korsanları tarafından erişime kapatıldı. Korsanlar sitede, Trump ve ailesinin itibarını sarsacak bilgilere sahip olduğunu iddia ederken, "Bu site ele geçirildi" ifadesine yer verdi.

TRUMP YALAN HABERLER YAYIYOR

Bilgisayar korsanlarının kripto para talebinde bulunurken ABD vatandaşlarının seçenekleri olmadığını seçmen katılımını azaltmak için tasarlanan dezenformasyon kampanyalarına son vermek istediklerini yazdılar. Ayrıca sitede, “Dünya her gün Trump'ın yaydığı yalan haberlerden sıkıldığı için ele geçirildi. Dünyanın gerçeği bilmesine izin verme zamanı geldi" ifadeleri görüldü.

Korsanlar ayrıca Trump’ın koronavirüsün ortaya çıkmasında temel neden olduğunu da iddia ederek kanıtlayacaklarını vurguladı.

İletişim direktörü Tim Murtaugh, "Hassas verileri alamadılar. Biz zaten önemli bilgileri siteye koymuyoruz. Saldırıyı soruşturmak için yetkililerle birlikte çalışıyoruz" dedi. FBI ise olayla ilgili bir açıklamada bulunmadı


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