TTB: Haklarımızdan vazgeçmeyiz

29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Açıklamada, salgın boyunca alınması gereken tedbirlerin alınmaması nedeniyle hasta sayılarının arttığı ve bunun yükünün de sağlık çalışanlarına bindirildiği kaydedildi.

“Tükenen bir sağlık çalışanından nasıl sağlık dağıtmasını beklersiniz” sorusu yöneltilen açıklamada, “Hukuksuz uzun çalışma saatlerinde, koruyucu malzeme olmamasına rağmen, izolasyon süremiz bitmemesine ve meslek hastalığı talebimiz karşılanmamasına rağmen, ailemizden uzak kalarak çalıştık. Artık yeter diyoruz” denildi.

‘MAKİNE DEĞİL’

Durumu, çalışanların ruh sağlığı açısından ele alan psikolog doktor Bora Küçükyazıcı, “İnsan, bir makine değildir, ruhu vardır. Yasaklar ve yaptırım cezaları ile insan ruhu kontrol altına alınamaz. Öyle olsaydı, bugüne kadar birçok toplumsal olayda sert yaptırımlar ile kesin çözümler sağlanmış olurdu. Dünya tarihi bize göstermektedir ki ortak hedefe birlikte omuz omuza ilerleyen toplumlar, daha güçlü ve bölünmez oluyorlar. Ailesinden, sevdiklerinden uzak kalan sağlık personelleri için online terapi destekleri ile uzman travma ekipleri destek sağlayabilir. Başta depresyon ve kaygı bozukluğu olmak üzere, post travmatik stres bozukluğu deneyimi olan özel psikolojik danışman ekipler oluşturularak göreve başlatılması fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.