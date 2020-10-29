TTB: Haklarımızdan vazgeçmeyiz
Yazılı açıklama yayımlayan Türk Tabipleri Birliği, “Bizler izin, istifa, emeklilik haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Açıklamada, salgın boyunca alınması gereken tedbirlerin alınmaması nedeniyle hasta sayılarının arttığı ve bunun yükünün de sağlık çalışanlarına bindirildiği kaydedildi.
“Tükenen bir sağlık çalışanından nasıl sağlık dağıtmasını beklersiniz” sorusu yöneltilen açıklamada, “Hukuksuz uzun çalışma saatlerinde, koruyucu malzeme olmamasına rağmen, izolasyon süremiz bitmemesine ve meslek hastalığı talebimiz karşılanmamasına rağmen, ailemizden uzak kalarak çalıştık. Artık yeter diyoruz” denildi.
‘MAKİNE DEĞİL’
Durumu, çalışanların ruh sağlığı açısından ele alan psikolog doktor Bora Küçükyazıcı, “İnsan, bir makine değildir, ruhu vardır. Yasaklar ve yaptırım cezaları ile insan ruhu kontrol altına alınamaz. Öyle olsaydı, bugüne kadar birçok toplumsal olayda sert yaptırımlar ile kesin çözümler sağlanmış olurdu. Dünya tarihi bize göstermektedir ki ortak hedefe birlikte omuz omuza ilerleyen toplumlar, daha güçlü ve bölünmez oluyorlar. Ailesinden, sevdiklerinden uzak kalan sağlık personelleri için online terapi destekleri ile uzman travma ekipleri destek sağlayabilir. Başta depresyon ve kaygı bozukluğu olmak üzere, post travmatik stres bozukluğu deneyimi olan özel psikolojik danışman ekipler oluşturularak göreve başlatılması fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!
Video Haberler
- Erken Genel Seçimler'e hazırız
- Akşener, ‘Keser’ dedi, TRT anında yayını kesti
- CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan 29 Ekim videosu
- Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası
- Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
- Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor
- CHP'li vekil Covid-19’u yendi
- TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti
- TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi
- Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!