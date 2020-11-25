TTB, vaka sayılarının neden açıklanması gerektiğini 12 madde ile vurguladı
TTB, PCR pozitif vaka sayılarının açıklanması için Sağlık Bakanlığı'na bir kez daha çağrıda bulundu. TTB, "pandemiye karşı nasıl ilerleme kaydedebileceğimize ve alınan önlemlerin başarılı olup olmadığına dair güvenilir, küresel ve açık veri gerekir. Günlük Covid-19 PCR testi pozitif saptanan tüm vakaların açıklanması gereklidir" açıklaması yaptı.
TTB Sağlık Bakanlığı tarafından PCR pozitif vaka sayılarının açıklanmaması ile ilgili yaptığı açıklama ile, salgınla mücadelede bu verilerin kamuoyu ile paylaşılmasının önemine vurgu yaptı. 12 maddede vaka sayısının açıklanmasının gereklerini anlatan TTB, “Covid-19 pandemisinin nasıl yayıldığına, pandeminin ne gibi bir etkiye sahip olduğuna, pandemiye karşı nasıl ilerleme kaydedebileceğimize ve alınan önlemlerin başarılı olup olmadığına dair güvenilir, küresel ve açık veri gerekir. Günlük Covid-19 PCR testi pozitif saptanan tüm vakaların açıklanması gereklidir” açıklaması yaptı.
Salgının paylaşılan resmi rakamlara göre bile hızla büyüdüğünün görüldüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların doğru bilgi edinme hakkı olduğu vurgulandı.
12 MADDE İLE NEDEN VAKA SAYILARI AÇIKLANMALI
TTB’den yapılan açıklamada PCR pozitif vaka sayılarının açıklanması gerektiği şu 12 madde ile vurgulandı:
“1- Pozitif çıkan kişiler belirti göstermese de hastalığı bulaştırdığı için bu sayının bilinmesi önemlidir. Çevremizde her gün kaç kişi hastalığı bulaştırabilir bilinmelidir.
2- Pozitif vaka sayılarının açıklanması Dünya Sağlık Örgütü’nün talebi ve standartlarına uyum açısından önemlidir.
3- Dünyada tüm ülkeler günlük pozitif sayılarını açıklamakta ve herkesçe takip edilebilmektedir.
4- Pozitif vaka sayılarını açıklamak, günlük virüs saptanan kişi sayısı uluslararası standardına uyumun gereğidir.
5- Uluslararası camiada ülkemizde pandeminin iyi yönetildiği algısı oluşturması açısından yararlıdır.
6- Salgının gidişatını (artış/ azalış eğilimi) görmek için salgın eğrileri günlük pozitif vaka sayılarına göre çizilmektedir.
7- Ülkemizde pandeminin kontrolü için uzmanların illere göre alınan önlemlerin etkililiğini görebilmesini sağlar.
8- Uzun süren ve zahmetli olan PCR testini uygulayan laboratuvar çalışanları ve evlere giderek numuneler alan ekipler başta olmak üzere sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilerin, yaptıklarının salgını kontrol altına almada işe yaradığını görüp motivasyonlarının yükseltilmesini sağlar.
9- Pandeminin ilk 4,5 ayındaki uygulamaya uyum açısından pozitif vaka sayıları açıklanmalıdır.
10- Halkımızın tehlikenin boyutlarını görebilmesini ve riski doğru algılayabilmesini sağlar.
11- Toplumun alınan tedbirlere daha iyi uyabilmesi için gereklidir.
12- Halkımızın pandeminin iyi yönetildiğine dair güven duymasını sağlar.”
ÇOK SAYIDA UZMANLIK DERNEĞİ İMZALADI
TTB’den yapılan açıklamaya çok sayıda uzmanlık derneği de imza atarak destek verdi. Açıklamada imzası bulunan sağlık örgütleri şöyle:
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türkiye Biyoetik Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Patoloji Dernekleri Federasyonu, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türk Radyoloji Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği, Türk Dermatoloji Derneği, Türk Klinik Biyokimya Derneği, Türkiye Romatoloji Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği.
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