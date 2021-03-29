TTB'den, vaka sayılarının artması üzerine AKP'ye sert tepki

29 Mart 2021 Pazartesi, 23:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Erdoğan, ''Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabınından 'yönetemiyorsunuz' şeklinde paylaşım yapılan TTB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

''Yapılamayan filyasyon, yetersiz temaslı tespiti ve izlemi, ekonomik çıkarlar için zamanında alınmayan önlemler ve kontrolsüz kaldırılan tedbirler sonucu vaka sayıları hızla arttı. Yanlış politikaların bedelini sağlık çalışanları ve toplum olarak ödüyoruz.''