TTB'den, vaka sayılarının artması üzerine AKP'ye sert tepki
Türk Tabipleri Birliği (TTB), vaka sayılarındaki hızlı artışa ve kırmızı il sayısının 58'e çıkmasına ilişkin açıklama yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Erdoğan, ''Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabınından 'yönetemiyorsunuz' şeklinde paylaşım yapılan TTB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
''Yapılamayan filyasyon, yetersiz temaslı tespiti ve izlemi, ekonomik çıkarlar için zamanında alınmayan önlemler ve kontrolsüz kaldırılan tedbirler sonucu vaka sayıları hızla arttı. Yanlış politikaların bedelini sağlık çalışanları ve toplum olarak ödüyoruz.''
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