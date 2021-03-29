SON DAKİKA: Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yasağı gelen 58 ilin listesi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında artan vakalar nedeniyle 58 il “çok yüksek riskli kırmızı liste” içerisine alındı. Bu nedenle önümüzdeki hafta sonunda, 3-4 Nisan'da bu 58 ilde yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, ''"Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayı boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız" İfadelerini kullandı.
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 Nisan Cuma gecesi saat 21.00’dan, 5 Nisan Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 58 ilin listesi şöyle:
“Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.”
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Hababam Sınıfı'nın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Nereden geliyor bu pudraşekerin suyu...
- Hırsızlıkla suçlandı, yaşamına son verdi
- Kabine toplantısı öncesinde flaş açıklama
- Dolar ve Avro'da sert yükseliş
- Milli takımda 4 kişi kadro dışı
- Tapuda yeni dönem başlıyor
- 'Ayvatoğlu' yankıları sürüyor
- İşte 'tekkedeki amiral'in cemaati!