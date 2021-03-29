SON DAKİKA: Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yasağı gelen 58 ilin listesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında artan vakalar nedeniyle 58 il “çok yüksek riskli kırmızı liste” içerisine alındı. Bu nedenle önümüzdeki hafta sonunda, 3-4 Nisan'da bu 58 ilde yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2021 Pazartesi, 23:21
SON DAKİKA: Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yasağı gelen 58 ilin listesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, ''"Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayı boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız" İfadelerini kullandı.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 Nisan Cuma gecesi saat 21.00’dan, 5 Nisan Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 58 ilin listesi şöyle:

“Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.”


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