TÜGİK Başkanı Erkan Güral: Dövizde sert iniş ve çıkışlar olmaması gerek
Türkiye Genç Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, yüksek faizin yüksek maliyet demek olduğuna işaret ederek “Maliyetine katlanıyorsanız kredi var” dedi.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, 500 civarında sektör ve mesleği temsilen 30 kişinin görüşmeye katıldığını anlatan Güral, “Toplantıda arkadaşlarımız turizm ve hizmet sektörü dışında diğer alanlarda sıkıntı olmadığını dile getirdi. Yatırım yapmak isteyenler de var. Aşılama olduğunda turizmde beklenmeyen bir hareketlenme olabilir. Biz taleplerimizi Cumhurbaşkanı’na ilettik” dedi.
‘29 EKİM SERAMİK FABRİKASI’
Dövizde sert iniş ve çıkışlar olmaması gerektiğine işaret eden Güral, “5 kuruş döviz geliri olmayan” şirketlerin dövizle borçlanınca ciddi sıkıntı yaşadığını ve battığını anlattı. Kütahya Porselen’in 50. yıl kutlaması ve “Yükselen Yıldızlar” ödül töreni Sapanca’da yapıldı.
Burada konuşan Erkan Güral, “Pandemi sürecinde Kütahya seramik fabrikalarını yüzde 100 kapasiteye çıkardık. Kütahya’da yeni bir fabrika için de kolları sıvadık. Tesisin ilk fazı 2021 Ekim’de açılacak. Fabrikamızın adı 29 Ekim Seramik Fabrikası olacak. Üretimimizin yüzde 45-50’sini ihraç ediyoruz. NG Kütahya Seramik olarak yurtiçinde 260, yurtdışında 50 mağazaya ulaştık” diye konuştu.
NG Kurucu Başkanı Nafi Güral da “1971’de Kütahya’da bir hareket başladı. Atatürk hayatta iken ülkenin her noktasında bir fabrika kurulmasını, sanayinin ülkemize yerleşmesini istemişti. Uzmanlar Kütahya’da porselen üretilmesini önermiş. Sonra Atatürk demiş ki Kütahya’da bir kiremit fabrikası kurun. Biz bunu vasiyet olarak kabul ettik” dedi.
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