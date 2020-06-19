Tuhaf bir Hollywood hikâyesi

19 Haziran 2020 Cuma, 11:18

Haberi dünya BBC’den duydu. Özetlemek gerekirse, 18 Haziran tarihli Hollywood gişe raporlarında Christian Nilsson ve Eric Tabach’ın “Unsubscribe” adlı filmleri toplam 25 bin dolarlık gelirle en çok hasılat toplayan film olarak kayıtlara geçti.

Normalde yılın bu zamanlarında sektörün ‘blockbuster’ olarak tabir ettiği ve büyük stüdyoların elinden çıkma büyük bütçeli gişe canavarlarını görürüz listelerin tepesinde. Ama normal zamanlarda yaşamıyoruz ve Nilsson ve Tabach da bunun farkındalar.

SİSTEMDEKİ BİR AÇIK



Her şey koronavirüs salgını başladıktan sonra sinema salonlarının atıl kalmasıyla açığa çıkan bir fırsatı iki uyanık arkadaşın fark etmesiyle başlıyor aslında. Kimse sinemaya gitmediği için hemen hemen tüm filmler vizyon oplanlarını erteleyince, “acaba?” oyuncu ve YouTuber Eric Tabach ile sinemacı Christian Nilsson ve kendi kısıtlı olanaklarıyla yaptıkları bir filmin listelere girip giremeyeceğini test etmeye karar veriyorlar.

BBC’ye konuşan Tabach şöyle açıklıyor akıllarındakini: “Büyük filmler salonlara çıkmadığı için hasılat raporlarında 9.000 dolar, 15.000 dolar gibi komik meblağlar dolaşıyordu. En büyük hasılatı toplamanın bir yolunu bulabiliriz gibi geldi bize”.



Buluyorlar da. Hem de her şeyi kuralına uygun bir şekilde, sinema bilet satış sistemindeki bir açıktan yararlanarak yapmaya karar veriyorlar. ‘Dört-duvarlama’ (Four-walling) adı verilen sisteme göre bir dağıtımcı herhangi bir salonu kiralıyor ve tüm biletleri de kendisi satın alıyor.



Tabach “Yani salona bir kira ödüyorsunuz, sonra onların bilet satışından elde ettiği tüm gelir de sizin cebinize kalıyor. Bunun dağıtım anlamında bir fırsat yarattığını görünce hemen işe koyulduk” diyor.







BİR GÜNDE YAZILAN SENARYO, 5 GÜNDE ÇEKİLEN FİLM

Christian Nilsson’ın bir günde hızla kaleme aldığı bir senaryoyla yola çıkıyor ikili. Senaryo online olarak bir araya gelen beş YouTuber’ın esrarengiz bir internet trollü tarafından avlanmalarını konu ediniyor.



Şu sıralar hepimizin hayatına giren video konferans sistemini kullanarak ve aralarında az da olsa bir iki ünlü ismin de bulunduğu bir grup oyuncuyu ikna ederek sıfır (rakamla da yazalım: 0) bütçeyle 5 gün içinde filmi çekiyorlar. İşin ilk kısmı böylece halloluyor.



Filmin kötü adamını Netflix dizisi “Ozark”tan tanıdığımız Charlie Tahan oynuyor. Filmdeki oyunculardan Michelle Khare ise yakında HBO Max’de başlayacak bir dizide oynuyor. Ayrıca tanınmış bir YouTuberlar Thomas Brag ve Zach Kornfeld de yine filmde yer alan isimler.



Christian Nilsson (solda) ve Eric Tabach filmlerini izlerken.

Filmi New York’s dışındaki bağımsız bir sinema salonunda gösterime sokuyorlar. Kira için cüzi bir ücret ödüyorlar. “Böyle olunca kaybımız da düşük oldu” diyor Tabach.

Gösterimin başladığı gün smokinleri giyip salonun önünde bir de poz veriyorlar. Fotoğrafta filmlerinin adının hemen altında “Sold Out”, yani tüm biletler satıldı yazısı da yer alıyor.



Tüm bunların ardından sıra sektörün hasılat raporlarını açıklayan IMDB’yi (Box Office Mojo’nun sahipleri) ikna etmeye geliyor. Bu noktada zorlandıklarını gizlemiyor Tabach.



“Bize sürekli bir kanıt olmadığını söylüyorlardı. Onlara oyuncuların fotoğraflarını yolladık ama yine de şüphe etmeye devam ettiler. Medya raporlarında filmden söz edilmeye başlanınca ikna oldular ve onay verdiler.” diyor ve ekliyor: “Şİmdi IMDB’de resmi olarak birinci sıradayız. 10 Haziran’da da birinci sıradaydık.”



İkinci sıradaki film ise 99 salonda vizyona giren ve 22.556 dolar toplayan “Wretched”.



Tabach ve Nilsson’ın filmi “Unsubscribe”ı salonda izlemek pek mümkün olmayacak gibi ama Vimeo’dan izlemek mümkün, merak ediyorsanız tabii.

