TÜİK akademisyenlerin enflasyon hesaplamasına suç duyurusunda bulundu

07 Mayıs 2021 Cuma, 11:08

Türkiye İstatistik Kurumu’nun, bir grup akademisyen tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında 18 Şubat 2021 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Suç duyurusunun konusu ise 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 6. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne muhalefet. Suç duyurusunun ise şubat ayında görevden alınan ve TÜİK başkanlığı koltuğunda kısa süre kalan Muhammed Cahid Şirin döneminde yapıldığı ortaya çıktı.

TÜİK suç duyurusunda, “İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmanın sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açıklamaları halinde araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte açıklamakla yükümlüdürler” dedi.

TÜİK, Enagurup.org’un TÜİK’e bir alternatif olarak kamuoyuna sunulduğuna da işaret ediyor.

ENAG ise 5 Nisan’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı savunmada, 6. maddede belirtilen tüm koşulları sağlayacak verilerin yayımlandığını ifade ederek, veri yayınlama konusunda eksiklerinin olmadığını vurguladı.

TÜİK YÜZDE 14.60, ENAG YÜZDE 36.72

Bilimsel modellerle enflasyon rakamlarını günlük hesaplayan ENAG ilk enflasyon verilerini Eylül 2020’de açıkladı. ENAG’ın açıkladığı enflasyon verileriyle TÜİK’in verileri arasında ciddi fark sözkonusu. ile eş zamanlı açıklanan verilere göre TÜİK 2020 yıl sonu enflasyonunu yüzde 14.60 olarak açıklarken, ENAG oranı yüzde 36.72 olarak hesaplamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün katıldığı televizyon proframında TÜİK'in Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Elvan, "TÜİK tarihinde ilk defa bir grup hakkında suç duyurusunda bulundu" dedi.

Elvan, bu grubun amacının TÜİK'i itibarsızlaştırmak olduğunu savunarak, bu grubun verilerini muhalefet partilerinin kullanarak açıklamalar yaptığını söyledi. Elvan, vatandaşların bu açıklamalara itibar etmemesi gerektiğini belirtti. Bakan Elvan, "Kesinlikle TÜİK'in rakamlarla oynaması, yüzde 30-40'lık bir enflasyon söz konusu değil." dedi.

Bir grup akademisyen tarafından kurulan ENAG TÜİK’in aksine enflasyonu günlük olarak hesaplıyor.