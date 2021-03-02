TÜİK Başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.

AA
02 Mart 2021 Salı, 01:45
TÜİK Başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı
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Dinçer'in atanmasına ilişkin karar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.


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