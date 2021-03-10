TÜİK önümüzdeki ay açıklayacaktı, revize işsizlik verilerini bugüne çekti
Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) önümüzdeki ay açıklamaya başlayacağı revize işsizlik verilerini bugüne çekti.
TÜİK daha önce AB ülkelerinin tanım ve standartlarına uyum kapsamında işgücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştireceğini, yeni veri setinin üçer aylık hareketli ortalamalar yerine aylık tahminlere ilişkin sonuçlar içereceğini açıklamanın 12 Nisan'da başlayacağını açılamıştı.
TÜİK dün akşam yayımladığı bir açıklamada ise "Yürütülen revizyon çalışması öngörülen tarihten önce tamamlanmış olup erteleme ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple, 10 Mart 2021 tarihinde Kasım-Aralık-Ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi yerine, 2021 Ocak ayı verileri yayımlanacaktır" dedi.
Kasım döneminde %12.9 olarak açıklanan işsizlik oranı sokaktaki gerçekleşmeleri yansıtmadığı için uzun zamandır eleştiriliyor. Ekonomistler, akademisyenler ve siyasetçiler iş aramaktan çeşitli nedenlerden vazgeçenlerin de dahil edildiği geniş kapsamlı işsizliğin %20'nin üzerinde olduğunu hatta bazı hesaplamalara göre %30'a yaklaştığı tahmin ediyorlar.
Kısa süre içinde iki başkan değişimi yaşanan TÜİK yılbaşında fiyat istatistikleri ve işgücü piyasasına ilişkin danışma kurulları oluşturmuştu.
Kaynak: Reuters
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