Tüm dünyadaki ODTÜlüler buluştu, geliri öğrencilere burs oldu

29 Haziran 2020 Pazartesi, 14:05

Her yıl geleneksel olarak Haziran ayı sonunda gerçekleştirilen ODTÜ Mezunlar günü bu yıl pandemi önlemleri kapsamında iptal edildi. Ancak ODTÜ mezunları, buluşmalarını ertelememeye karar verdi ve teknolojinin verdiği güçle 27 Haziran 2020’de dünyanın dört bir yanından mezunların katılımıyla sanal bir buluşma gerçekleştirdi.

Hem Türkiye hem de dünyadaki mezun dernekleri ve topluluklarının ortak girişimiyle ve “bi Dünya ODTÜLÜ 2020” ismiyle hayata geçen buluşmaya, 1.000’e yakın mezun, bürokrasi, basın, akademi, özel sektör, kamu ve girişimcilik dünyasından toplam 91 konuşmacı katıldı.

ODTÜlü girişimcilerin kurduğu sanal etkinlik platformu Deal Room’da gerçekleşen buluşmada paralel 28 panel, 50’nin üzerinde sanal sınıf toplantısı ve ODTÜlü sanatçıların videolarından oluşan bir de mini konser gerçekleşti. Bunun yanında, platform içerisinde birbirlerini görebilen katılımcılar, gün boyu birebir tanışma toplantıları gerçekleştirdi.

ETKİNLİĞİN GELİRİ ODTÜ ÖĞRENCİLERİNE BURS OLDU

Her sene mezunlar günü için binlerce mezun ODTÜ’ye geliyor, ancak dünyanın farklı ülkelerinde binlerce ODTÜ mezunu var. Son dönemde sanal platformların hızla gelişmesi artık mezunların bilgisayar ve cep telefonu ekranları ile buluşmaya katılmasına olanak sağladı. Sanal mezun buluşması yanında katılanların birbirleri ile tanışabilmesine imkan da veren önemli bir buluşma oldu.

ODTÜlü öğrencilerin kayıt olarak katıldığı etkinlik, aynı zamanda burs bağışı için bir kaynak yaratma üzerine tasarlandı. ODTÜ öğrencilerine yapılacak burs bağışının, 20 öğrencinin yaklaşık bir senelik eğitimi için harcanması planlanıyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YALNIZ ODTÜ’DE DEĞİL TÜM ÜNİVERSİTELERDE HAYATIN DAHA ZOR OLACAK"

ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz’ın yönettiği panelde geçen dönemde öğretim üyelerinden en çok oyu almasına karşın atanmamış olan Profesör Doktor H. Nevzat Özgüven (Makina Mühendisliği 1973, şimdi emekli) ve geçmiş dönemlerde OED yöneticiliği yapmış olan Prof. Dr. Ali Gökmen (Kimya 1974, şimdi emekli) ODTÜ rektörünün evrensel değerlerin yanı sıra ODTÜ’nün temel değerlerine sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.

Panele çok sayıda öğretim üyesi de katıldı. ODTÜ’nün iyi yönetilmesinin bölümlerden başlayarak tüm bileşenlerinin gözetildiği ve ODTÜ’nün ormanı dahil bütünlüğüne sahip çıkılarak mümkün olduğu belirtildi. Nevzat Özgüven konuşmasında; atanacak rektörün karşı karşıya bulunduğu durumu belirlerken "Önümüzdeki dönemde yalnız ODTÜ’de değil tüm üniversitelerde hayatın daha zor olacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz.” dedikten sonra "Böyle bir dönemde ODTÜ Rektörünün; üniversiteyi -tüm bileşenleriyle birlikte- arkasında görmeye daha çok ihtiyaç hissedeceğine” dikkati çekti.